APPI, me ostsime maja | Terrassi ja peenrakastide värskendamine ning muud suve-eelsed õuetööd

Vahepeal sai mõeldud ka päikesepaneelide peale. Kuigi õhk-vesi soojuspump on end igati õigustanud ja elektriarved jäid vana fikseeritud hinnaga paketiga talvekuudel vaid 80-200 euro vahele, siis suvel lõpeb vana pakett ja tuleb teha uus, mis lennutab hinnad kolme-neljakordseks, eeldusel, et need ei tõuse. Aga juba hirmutatakse, et võivad tõusta. Niisiis sai paneelide jaoks katust mõõdetud ja hinnapakkumisi võetud. Aga sellest teeme juttu juba järgmisel korral, kui on teada, kuidas kogu protsess kulges, mis on prognoositav tootlus ja mis see kõik maksma läheb ja kui pika aja peale end ära tasub. Elame-näeme!