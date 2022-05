Mida tähele panna krundi soetamisel?

Maa ostmine vajab läbimõtlemist ja erinevate asjade selgekstegemist. Nagu öeldakse – tark ei torma. Seda isegi olukorras, kus turg niisugust mõtteviisi ehk alati ei soosi. Uus Maa kinnisvarabüroo kutseline maakler Ketlin Jundas selgitab lahti kaheksa kõige olulisemat punkti, millele iga krundiostja peaks tähelepanu pöörama.

Sihtotstarve

Elamu-, maatulundus-, äri- ja tootmismaa. Need on kõik sihtotstarbed, mis annavad ostjale suunise, millega tegu. Pane tähele, et ka maatulundusmaale saab ehitada elumaja, kuid oluline on teada, millistel tingimustel.

Kui soovid sihtotstarvet muuta, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Seda peab tegema enne huvipakkuva kinnistu ostmist.

Üldplaneering

See, kui naaber on ehitanud endale erakordselt suure maja või rajanud selle hoopis mereranda, ei tähenda automaatselt, et ka sulle huvipakkuval krundil saab samamoodi talitada. Mida võib ja mida mitte, paneb paika kehtiv üldplaneering. Siinkohal ei tohi unustada, et ka kohaliku omavalitsuse poolt määratud tulevikuperspektiiv võib anda suunise, mida ostja peab edaspidi arvestama.

Juurdepääs

Milline on juurdepääs kinnistule? Kui võtad laenu, siis see on panga seisukohast üks olulisemaid nüansse. Kui juurdepääs krundile on läbi teiste kinnistute, siis mis annab maaomanikule kindlustunde, et see juurdepääs on alati ka tagatud.

Kui maaomanik on teinud naaberkinnistu omanikuga notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingu, siis pangale sellest kindlasti ei piisa. Tegelikult ei anna see kindlustunnet ka maa ostjale. Põhjuseks asjaolu, et isiklik kasutusõigus kohaldub isikule, kelle kasuks see on tehtud, ning kui ta oma kinnistu tulevikus müüb, siis ei ole garanteeritud, et samad tingimused kehtivad samamoodi järgmisele omanikule. Seega tasub läbi rääkida tingimused teeservituudi seadmiseks.

Piirangud