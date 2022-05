FOTOD | Vanast paadikuurist inspireeritud armas suvemaja

Paadikuuridel on Norra rannaaladel suur ajalooline ja kultuuriline tähendus — kalastus oli aastakümneid tagasi sealsete rannaelanike peamine elatusallikas. Paadikuurides hoiti kalastustarbeid ja paate. Praegu on kalastamine vaid väga väikesele osale Norra rahvast elatusallikas ja mitmetest endistest paadikuuridet on saanud suvemajad.