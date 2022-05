ENNE JA PÄRAST | Segamini panipaigast sai mugav kontorinurk

Sisekujundaja sõnul võib panipaiga ja kontorinurga kombineerimine ühes väikeses ruumis tunduda esialgu võimatuna, kuid tegelikult siiski täiesti teostatav. Kõigepealt tuleb ruum kaheks osaks eraldada ning valida kummagi ala jaoks välja sobivaim mööbel. Kui varem oli panipaik nii segamini, et sinna mahtus vaevu kirjutuslaud ära, siis õigeid hoiustamislahendusi kasutades võtab nüüd suurema osa ruumist enda alla hoopis tööala.

Ruum nägi välja enne selline:

Loovad lahendused asjade hoiustamiseks

Kui põrandapind on piiratud, siis soovitab sisekujundaja kasutada kindlasti ära kogu toa kõrgust. Näiteks selles ruumis on üks terve sein vaid asjade hoiustamiseks. Suureks abiks on seinale kinnitatav hoiusüsteem, mille mõõtmeid saab muuta vastavalt ruumi suurusele ja isiklikele vajadustele. Vastavalt süsteemi kõrgusele, laiusele ja funktsionaalsusele saab valida riiulite ja korvide arvu. Lisaks saab hoiustamissüsteemi iga kell laiendada, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Sisekujundaja lisas, et suurt ruumi erinevateks aladeks jaotades võib appi võtta ka lakke paigaldatavad moodulriiulite süsteemid. Need riiulid on head asjade hoiustamiseks, täites samal ajal ka vaheseina rolli.

Riiulitest üksi jääb muidugi väheks ning äärmiselt oluline on see, kuidas riiulis olevaid asju hoitakse. "Alumised riiulid võiksid jääda raskemate asjade jaoks, lisaks võiks kasutada erinevaid kaste, korve ja organiseerijaid. Tänu läbipaistvatele karpidele ja traatkorvidele on asjad hästi näha ning seetõttu ka kergemini leitavad. Oma asju korralikult sorteerides ja kastidesse jagades mahub riiulisse tunduvalt rohkem asju, kui neid niisama lahtiselt hoides," soovitab sisekujundaja.