Suur grillide välimääraja — kas valida keraamiline- või gaasigrill, UFO või sarvik?

- BBQ on toidu (eriti liha) aeglane küpsetamine spetsiaalses veevanniga varustatud ahjus, suhteliselt madalal temperatuuril (∼ 70–120 °C), suitsuses ja niiskes keskkonnas. BBQ-liha omandab kergelt suitsuse maitse ning on tänu aeglasele valmimisele mahlasem kui grill-liha!

Lahtiseletatud terminoloogiast tegelikult sõltubki, millist ahju tuleks eelistama hakata — üldjuhul saab iga ahjuga nii grillida kui ka BBQ-d valmistada, aga parimaks tulemuseks on ikkagi vaja spetsialiseeruda. Selge on see, et grillida on võimalik kõigega, selleks peab olema ainult kogemus, tunnetus ning oskused tajuda, kuidas liha ja muud toorained kuumuses valmivad. Teine suurem valik tuleb teha selles osas, kas eelistada gaasigrilli või söegrilli. Elektrigrillid võiksid sellest valikust üldse välja jääda.