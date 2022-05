Stiilne ja nutikas palkmaja Soome metsade keskel ammutab inspiratsiooni jaapani stiilist

Haiku nime kandav kodu on arhitekt Marko Simsiö, sisearhitekti Maru Hautala ja maastikuarhitekti Asako Hashimoto tiheda koostöö tulemus. Marko Simsiö on auhinnatud noor arhitekt, kes on spetsialiseerunud jätkusuutlikkust edendavale disainile. Honka jaoks projekteeritud elamu on kaasaegne ühekorruseline palkmaja, mis on inspireeritud jaapanlikust esteetikast. Ka õueala on kujundatud jaapani stilis ning sobitatud kokku põhjamaise maastikuga. Interjöör on samuti inspireeritud Jaapanist - domineerivad rahulikud toonid, lihtsad ja askeetlikud vormid ning naturaalsed puitpinnad.