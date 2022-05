Neli sagedasti tehtavat viga, mille tõttu võib su muruniiduk hinge heita

1. Unustatakse niidukisse õli lisada

Kui te toote poest koju uue masina, on selle kütusepaagi täitmine elementaarne, kuid tihti unustatakse lisada õli, eeldades, et see on juba uues masinas olemas. „Nii-öelda kuivalt masina käivitamine võib niiduki koheselt katki teha ning sellisel juhul ei saa ka kindlustus aidata,“ kirjeldas Pakin üht üllatavat, aga enimlevinud viga, mida uue muruniidukiga tehakse. Enne õli valamist on oluline ka kindlaks teha, kas tegemist on 4- või 2-taktilise mootoriga, et õli ei satuks valesse kohta. „4-taktilise mootori puhul valatakse õli bensiinist eraldi, kuid kahetaktilise mootori jaoks segatakse bensiin ja õli eelnevalt kokku ning valatakse seejärel samasse paaki,“ täpsustas Pakin.

Kodukindlustuse olemasolul kuuluvad murumasinad küll koduse vara alla ja on aiatehnikana kindlustatud, kuid kahju hüvitamiseks on oluline, et oleks järgitud kasutusjuhendit. „Muidugi on kahju, kui meie poole pöördub murelik klient, kelle uus muruniiduk lakkas töötamast, kuid kui põhjus on õli puudumises või valesse kohta valamises, siis sellisel juhul me seda kahju paraku hüvitada ei saa.“

2. Aeda ei vaadata enne niitmist üle

Enne niitmist tasub hoov silmadega üle käia, kuna hoovi vedelema jäänud asjad võivad muruniidukile palju kahju teha. Ka murulapi ümbrus tuleb kriitilise pilguga üle käia ja kui lähedusse peaks jääma naabrite aknad või pargitud autod, veenduge, et muru sisse pole sattunud suuremaid kive. „Üks kõige sagedasemaid kahjujuhtumeid on kivikeste lendamine niidumasina alt,“ sõnas Pakin ja rõhutas, et ka väike kivi, või isegi käbi, võib põhjustada suure kahju. „Meil on olnud juhtum, kus niiduki alt paiskunud kivi on lennanud hooga vastu autovelge ja veljepõrkest veel naabrite majaakna purustanud. Õnneks oli kliendil vastutuskindlustus, mis hüvitas kolmandatele osapooltele tehtud kahjud ja naabritega suuremat tüli ei tulnud.“