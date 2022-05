FOTOD | Kaunis kõnnitee on aia pärliks - vaata inspireerivaid ideid

Kui sinu aias torkavad silma murusse sissetallatud rajad, annab see märku sellest, et on aeg hakata planeerima kõnniteid. Lisaks ilusamale väljanägemisele on kõnnitee ka praktiline - murusse tallatud rajad kipuvad peale suuremaid sadusid muutuma poristeks mülgasteks ning kevadelgi peale lume sulamist on radadega tükk tööd, et seal muru jälle kasvama saada. Niisiis on nutikam leida mururaja asemele mõni stiilsem ja funktsionaalsem lahendus - ammuta ideid!