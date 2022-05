Kuus väärt nippi, kuidas köögimööblit soetades raha säästa

1. Võrdle erinevaid stiile

Kindlasti on paljudel välja mõeldud, millist stiili nad oma köögis näha tahavad. Esimese idee juurde ei tasuks aga kinni jääda ning mõistlik on olla avatud erinevatele variantidele. Kui eesmärk on raha säästa, siis tasub valikusse võtta kaks või isegi kolm erinevat varianti. Siis on võimalik mööblipoes kappide hindu võrrelda ja leida endale kõige sobivam valik.

2. Vaheta ülemised köögikapid riiulite vastu

Riiulite valimisega on võimalik tohutult säästa. Küll aga tahavad riiulid tihedamat puhastamist ja hoiustamise ruumi võib jääda väheks. Kui see probleemiks pole, siis on võimalik riiulite valimisega isegi tuhandeid eurosid säästa.

3. Võrdle erinevate materjalide hinda

Kui eelistad täispuidust köögimööblit või valid töötasapinda, siis tea, et ka puidul ja puidul on vahe, mis kajastub hinnas. Üldjuhul on näiteks tamm kallim kui kask. Kaaluda tasub ka lamineeritud töötasapindu ja mdf-ist mööliplaate. Need ei pruugi tänapäevase tehnoloogia juures täispuidust kuidagi ebakvaliteetsemad olla, üldjuhul on nad aga kordades soodsamad.

4. Loobu ülearustest sahtlitest

Loobu liigsetest sahtlitest — nii on võimalik säästa sadu eurosid. Tihti piisabki vaid köögimööbli juures paarist sahtlist, kuhu panna kahvlid-noad-lusikad. Muu kraam mahub mugavalt ka hingega uste taha.

5. Juhindu mõtteviisist “vähem on rohkem”

Mida vähem on köögikappidel erinevaid detaile, seda väiksem on köögikappide kogumaksumus. Erinevad detailid, näiteks klaasist uksed, võivad olla üllatavalt kallid. See ei tähenda loomulikult, et kõigest loobuda tuleb. Lihtsalt tasub analüüsida, millisel detailil on mõtet ja mis reaalsuses midagi juurde ei anna, kuid eelarve kõrgeks ajab.

6. Küsi hinnapakkumisi erinevatelt tootjatelt

Kui sul on aega ja kannatust oodata, tasub hinnapakkumine võtta mitmest erinevast kohast. Hinnavahe võib varieeruda sades, aga suuremate köökide puhul lausa tuhandetes eurodes.