Soovitusi elektripaketi valimiseks - kas börsipakett või fikseeritud hind?

Fikseeritud hind

Väga hea kindlustunde annab teadmine, kui palju sa iga kuu elektri eest pead tasuma. Sellise paketi abil saab erinevate teenusepakkujate juures hinna fikseerida pooleks või kuni kolmeks aastaks. See tähendab, et arvel on ühe kilovati hind alati sama ning elektribörsi kõikumised arveid ei mõjuta. Selline lahendus aitas vältida ka detsembri ja jaanuari üüratuid elektriarveid, mille tasumiseks tuli pöörduda riigi poole või suisa laenu võtta. See pakett sobib hästi võimaliku hinnatõusu riske maandada soovivale inimesele, kelle jaoks on kulu elektrile igakuises eelarves olulise tähtsusega.

Börsihinnaga elekter

See on eelmisega võrreldes täpselt vastupidine lahendus, sest kui fikseeritud hinnaga paketi puhul maksad alati sama hinda, siis börsihinna korral on hinnad pidevas muutumises ja kasu saad lõigata soodsama hinnaga perioodidest. Siin varitseb aga teatav oht ning valmis tuleb olla ka börsihinna tõusuks, mille tõttu pead teinekord maksma ootamatult kõrget hinda. Pakett sobib hästi neile, kes soovivad kujundada enda tarbimist hetkel kehtiva börsihinna järgi.

Fikseeritud hinna puudused

Näiliselt tundub, et fikseeritud hind on nii elektri kui gaasi puhul hea lahendus, sest kulu on võimalik ette prognoosida ning see annab ka kindluse, et paketi kehtivusaja lõpuni kõrgemat hinda maksta ei tule. Asjatundjate sõnul lõikavad teenusepakkujad just fikseeritud hinnaga paketi pealt kõige enam kasu, lastes valdavalt maksta klientidel tegelikkusest kõrgemat hinda. Fikseeritud hinnaga paketti on sisse arvestatud ka n-ö kindlustuse koefitsient. Kindlustus? Kelle jaoks? Eks ikka teenusepakkuja. Energiamüüja prognoosib, mis võib börsil aasta jooksul juhtuda ja lisab sellele väikese summa juurde. Nii kujuneb kliendi jaoks fikseeritud hind. Börsil olev hind võib aasta jooksul aga väga palju kukkuda ja selle vahe pistab müüja enda taskusse.