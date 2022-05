Kümme olulist asja, mida tasuks teada, kui hakkad maja värvima

Ilm. Värvi suurim vaenlane on niiskus. Võimatu on värvida märga puitmaja, sest värv hakkab mullitama ja koorub kuid hiljem. Värvi parem siis, kui maja on kuiv ja ilm on hea. Kui elad lumises ja vihmases kliimas, siis oota suveni või sügise alguseni, kui õues on kuiv ja jahe. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab nii õhu-, pinna- kui värvitemperatuur olema üle + 10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvitav pind peab olema kuiv, seega pärast paduvihma või seina pesemist ei saa kohe värvima hakata. Et maja ettevalmistamine värvimiseks ja värvimine ise võtavad aega, siis jälgi ilmateadet ja värvi maja, kui on kuiv ja soe nädal ning vihma ei saja, sest näiteks öine vihm võib veepõhise lateksvärvi majalt maha pesta.

Eemalda vana värvikiht. Enne uut värvikihti on vaja vana maha kraapida. Kui maja, mida hakkad värvima, on ehitatud 1970. aastatel või varem, siis on tõenäoline, et mõni värvikiht sisaldab pliid. Kuna plii on väga mürgine, on mõttekas võtta kasutusele ettevaatusabinõud ja olla eriti hoolikas. Kui tahad veenduda, kas värvikihis on pliid, kraabi kuskilt värvi ja saada see laborisse uuringule. Isegi kui värvis pole pliid, siis kasuta respiraatorit, kui kraabid vana värvi lahti, sest nii on parem hingata ja vähem värvipuru satub hingamisteedesse.

Eemalda lahtine värv kaabitsaga. Kuna tegu on suure tööga, siis vali kvaliteetne ja vastupidav kaabits. Ära eemalda puitmaja värvi kunagi kuumapuhuriga, see on äärmiselt tuleohtlik! Kui värv on korralikult kinni, pole seda tarvis lahti kangutada, selle saab ka uue värviga katta.

Lapi augud kinni. Maja fassaadi värvimine on aeganõudev töö. Samas annab see võimaluse heita majale tavapärasest kriitilisem pilk. Eemaldades vanu värvikihte, uuri, millises korras on maja kattev laudis ja akende ümbrus. Kui näed kohti, mis on katkised või mädanevad, vaheta need välja, sest vastasel korral muutub probleem aja jooksul suuremaks.