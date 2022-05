Häid nippe, kuidas kujundada kaunis ja praktiline õueala

Kui rääkida õueruumi ideedest, mis aiast tubase keskkonna pikenduse luua aitavad, siis kindlasti on olulisel kohal korralik valgustus. Ei taha ju keegi, et pidu päikese loojumisega otsa saaks. Kõige parem on kasutada mitmeid erinevaid valgusallikaid — nii võid olla kindel, et saad tahtmise korral oma õueruumi kasvõi poole ööni kasutada. Õuevalgustuse puhul on edu võtmeks mitmekesisus. Kui su terrass või õueala on katusega kaetud, võid eredama valgustuse jaoks paigaldada mõne efektse laelambi. Laudadele sobivad lisavalgust andma erinevad laternad ja küünlad. Mõnusa atmosfääri loovad ka puude otsa sätitud valgusketid ja siia-sinna torgatud tõrvikud.

Igale õueala muudab pilkupüüdvaks ja funktsionaalseks vähemalt üks istumisala, kus ise või koos külalistega lõõgastuda. Viimaste aastatega on aiamööbli valik tohutult laienenud — seda nii välimuse kui hinnaklassi osas. Õige valiku tegemiseks on oluline läbi mõelda, milline materjal sinu perele kõige paremini sobiks.

Nüüd aga on fookus pisut nihkunud. Lisaks sellele, et õueala on muutunud täisfunktsionaalseks ruumiks, on aiad ja siseõued saanud korrastatuma ja paremini läbi mõeldud ilme. Tegelikult pole seegi enam haruldane, et õueruum näeb välja kui maja siseruumide pikendus ja ka selle kasutamisse suhtutakse samamoodi. Järgnevalt mõned näpunäited, kuidas uusi ajakujunduslikke trende oma koduaias rakendada.



Lisasoojusallikas

Pole vist tarvis märkidagi, et teinekord võivad õhtud õues päris jahedaks minna. Selle asemel, et kogu elu tuppa kolida, tasub istumiskohale paigaldada mõni lisasoojusallikas, mille saab vajadusel sisse lülitada. Samuti on see hea viis õueruumi kasutamise hooaega pikemaks venitada, seda eriti meie kliimas. Mõtle läbi, millist tüüpi soojusallikas su perele kõige paremini sobiks. Terrassisoojendajad on kõige lihtsam variant, sest nende tööle panemiseks piisab reeglina vaid lülitile vajutamisest. Täiemahuline kamin on kena, kuid vajab regulaarset hooldust. Väiksemad tuleasemed ei nõua nii palju tööd, kuid paraku ei levita need ka samapalju soojust.

Kaalu erinevaid põrandakatteid

Võib küll kõlada pisut kummaliselt, et räägime õueruumi puhul põrandakatetest, kuid kui soovid, et õue istumisnurk oleks tubaste ruumide pikenduseks, siis on just see üks hea nipp mõnusa õhkkonna loomiseks. Kuna vaip on hea tähelepanutõmbaja, siis säti see toolide või laua alla, nii et sellest saaks su väliruumi fookuspunkt. Õueruumi on mõistlik valida tugevamast ja vastupidavamast materjalist vaibad. Samuti tasub eelistada tumedamaid toone, sest neilt paistavad plekid vähem välja.

Muuda aias olemine mugavaks

Lõppude lõpuks on selle kõrval, et aed ilus ja klanitud välja näeks, oluline ka mugavus. Tõmba õunapuude vahele mõnus võrkkiik kus raamatut lugeda või poeta sobivasse kohta mõned vihmakindlad kott-toolid. Suvine õue-elu on nautimiseks!