Millega peaks kinnisvara müügiks fotosid tehes arvestama?

Kinnisvara pildistava fotograafi jaoks algab töö objektil võttepaiga ettevalmistamisega. Fotograaf Marko Kuivonen ütleb, et ta eemaldab kõigepealt ruumist üleliigse ja seejärel üritab leida viise, kuidas interjöör olemasolevate vahenditega apetiitsemaks muuta.

“Olen katsetanud mööbli ümberpaigutamisega ja lisanud hubasust loovaid elemente. Näiteks võivad padjad anda ruumile hetkega värskema hingamise! Mida vähem ülearuseid asju tubades on, seda parem! Minu jaoks kehtib kinnisvara pildistamisel reegel „less is more”!”

Kaasaegsed korterid on enamasti avatud planeeringuga ja seetõttu võivad tervikliku ruumimulje saavutamisel mitmed häirivad detailid silma riivama hakata. “Pange köök-elutoas kõik väikesed kodumasinad, puhastusvahendid, laste mänguasjad ja muud isiklikud esemed kappi peitu või pildistamise ajal kõrvalruumi hoiule. Mida rohkem vaba pinda jääb, seda avaramana objekt huvilisele tundub. Panustada võiks ka värsketele lõikelilledele,” soovitab Kuivonen.



Kinnisvara näitamise hetkel tuleks arvestada sellega, et fotodel nähtu kattuks reaalsusega. “Pildistamisel loodud „korrapära” võib potentsiaalse ostja külastuse ajaks olla juba muutunud, eriti kui peres on väikesed lapsed. Lohaka mulje jätab ka magamistoas üles tegemata voodi. Kasutage ilusat, puhast voodipesu, kohevad dekoratiivpadjad on ruumi ilme muutmisel suurepärased sisustusaksessuaarid, mis vastavalt värvivalikule võimaldavad toale hooajast lähtuvat meeleolu anda,” ütleb ta.