Plaanid sauna ehitada? Loe, millised on 2022. aasta trendid

Endjärve sõnul võib sisseehitatud sauna planeerimist võrrelda köögi ehitamisega. „Nagu köögis, peab ka saunas olema põhiliste asjade kolmnurk inimesele sobivalt paigas. Kui köögi puhul on selleks külmkapp-kraanikauss-ahi, siis sauna puhul on kolmnurga komponentideks leiliruum-pesuruum-eesruum," ütles Endjärv.

Haljase tegevjuht rõhutas, et eraldiseisvaid saunu on võimalik kasutada aastaringselt, lihtsalt talveperioodil võtab sauna kütmine veidi kauem aega.

Peegelklaasist disainsaunu tootva Haljase tegevjuht Otto Täht on klientide seas täheldanud mitmeid eelistusi. "Valdavalt hinnatakse eraldiseisva sauna juures seda, et sauna saab paigaldada meelepärasesse kohta. Olgu selleks siis maakodu terrass, veekogu äärne või hoopis piisava kandevõimega maja katus," ütles Täht. Samuti hinnatakse privaatsust ehk sõpradega saunas käimine ei segaks majas toimuvat, näiteks laste und.

Privaatsetes ja kaunite vaadetega majapidamistes on viimasel ajal populaarsust kogunud eraldiseisvad saunad, mida on mugav paigaldada ning mis võimaldavad kogu asukoha potentsiaali ära kasutada.

Koju sauna planeerimist peaks alustama sauna lähteülesande selgeks tegemisest ehk millist sauna ja mille jaoks on soov rajada. Arhitekt11 volitatud arhitekti Eero Endjärve sõnul ei tohiks sauna valikul kiirustada ning kõik soovid tuleks enne planeerimise alustamist väga hästi läbi mõelda. "Kindlasti tuleb endale kohe selgeks teha, mille jaoks saun soovitakse ehitada, kui tihti seda kasutatakse, milline on eelarve ning kui palju inimesi seda keskmiselt kasutama hakkab," tõi Endjärv välja põhilise.

Haljase tegevjuhi sõnul on üha enam kliente, kes eelistavadki klassikalisematele sisseehitatud saunadele vahelduseks hoopis veekogu lähedale asetatud saunamaja, kuna hinnatakse võimalust otse leili võtmast ujuma minna, leiliruumist kaunist vaadet nautida või leilide vahel terrassil naudelda.

Kas tagasihoidlikum saun või disainsaun?

Levinuimad eraldiseisvad saunad, mis majapidamistesse paigaldatakse, on endiselt puit- ja palksaunad. Klassikaline ja maalähedane stiil on tarbijatele armsaks saanud, kuid aina enam vaadatakse ka modernsemate disainsaunade poole. "Klientidele meeldib sageli puhas ja moderne välimus, mida peegelklaasist disainsaun pakub. Klaasiga disain sobib harmooniliselt looduse keskele, pakkudes lisaks funktsionaalsusele ka lisaväärtust disainelemendi näol," ütles Täht, lisades, et Haljase disainsaunad on võitnud ka maailma ühe mainekama rahvusvahelise disainiauhinna Red Dot.

Haljase tegevjuht rõhutas, et erinevalt puidust on klaas ajatu ning ei vaja iga-aastast lisahooldust. „Tihtilugu arvatakse, et peegelklaasi hooldus on nõudlikum, kuid tegelikkuses piisab, kui klaase puhastada sama tihti nagu oma kodu aknaidki. Samas jääb klaasfassaadi korral ära puitfassaadile omane perioodiline hooldus ja taasviimistlemine“ kirjeldas Täht.

Sisseehitatud saunade puhul on välja kujunenud klassikaline lähenemine, milleks on heleda puiduga leiliruum ning vastavalt maja sisekujundusele disainitud ees- ja duširuum. Selleks, et sisseehitatud saun täpselt enda käe järgi oleks, soovitab Endjärv planeerimise juures arvesse võtta sauna funktsiooni majapidamises. "Mõned kliendid soovivad rohkem rõhku panna hubasele sauna eesruumile ja selle sisustusele, teiste jaoks on olulisem avar leiliruum, kuna sauna kasutatakse sageli ka suurema seltskonnaga. Kõik need isiklikud eelistused tuleb planeerimisel arvesse võtta," selgitas Endjärv.