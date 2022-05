Üheksa head nõuannet terrassi ehitamiseks

Kuigi kevad pole suurte soojadega just lahke olnud, võib öelda, et terrassihooaeg on siiski alanud. Kuulub ju kevadsuvise aia juurde mõistagi ka mugav ja funktsionaalne terrass. Kel veel plaanis algavaks suveks mõnus ajaveetmise koht rajada, siis siinkohal toome välja mõned olulised põhitõed, mida teada tasuks.