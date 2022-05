FOTOD | Unistad pisikesest suvekodust? Ammuta inspiratsiooni ja ehita endale ratastel liikuv väikemaja

Suvi on tulemas ja aeg on toita oma reisimiskirge. Pikkade lennureiside asemel võib avastada kauneid paiku nii kodumaal kui ümbruses ning eriti mugav on teha seda liikuva majakesega. Üks võimalus on hankida haagissuvila, kuid kui oled kuldsete kätega, siis miks mitte hoopis erilisem liikuv kodu ise valmis ehitada. Oluline on läbi mõelda, et kõik eluks vajalik oleks minimaalselt olemas ja praktiline.