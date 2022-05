Häid nippe, kuidas kardinad lihtsa vaevaga puhtaks saada

Enne asja kallale asumist on mõistlik selgeks teha, mis tüüpi kardinatega on tegu. Ribakardinad on tehtud puidust, metallist või komposiitmaterjalist. Mõned rulood ja roomakardinad on valmistatud aga õrnast kangast, mistõttu vajavad need tavaliselt erihooldust. Sama ka külgkardinatega — kui mõni kangas kannatab lausa pesumasinas pesemist, siis leidub ka materjale, mida on parem ainult tolmuimejaga puhastada.

Puidust või tehispuidust ribakardinad

Puhasta neid nagu puitmööblit ehk pühi tolmu kerge ja puhta lapiga, ideaalne on näiteks mikrofiiberlapp, mis kuivalt pühkides tolmu kenasti enda külge tõmbab. Enne puhastamist lase ribakardin täispikkuses alla, sulge ribad peaaegu täielikult, hoia alumisest servast kinni ja pühi tolmu. Seejärel pööra ribad teistpidi ja korda tegevust. Võid kasutada ka sooja veega niisutatud svammlappi, mis puhastavad ribakardinad suuremast mustusest. Seejärel keera ribad avatud asendisse, et need saaksid kuivada.

Alumiiniumist või plastikust ribakardinad

Lase ribakardinad alla ja sulge ribad peaaegu täielikult, sest muidu ei saa kõik ribad üleni puhtaks. Seejärel võta kinni alumisest servast ja tõmba ribakardin aknast pisut eemale. Kinnita tolmuimejale pehme otsik ja puhasta ribakardinad tolmust. Seejärel kasuta sooja veega niisutatud svammlappi või mikrofiiberlappi puhastamaks kardinad järele jäänud mustusest. Hiljem jäta kardinad avatuks, et need saaksid kuivada.

Rulood