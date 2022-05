Vamm võib puitmaja hävitada vaid 2-3 aastaga

Üldiselt on levinud arvamus, et majavamm jõudis Euroopasse Indiast umbes 150 aastat tagasi puidu transpordi kaudu. Majavamm on hallitusseen, mis toitub puidust ja tekitab pruunmädanikku. Puit mädaneb ainult hallitusseente tõttu, mis tekitavad pruunmädanikku. Kõik mädanemine ja puidu lagunemine toimub vaid seente elutegevuse tõttu. Samas pole kõik hallitus ohtlik. Majavamm on vaid üks hallitusseente liike. On ka teisi alaliike, näiteks metsvamm, mis tekitavad pruunmädanikku, kuid tema niidistik pole nii elujõuline ega levi nii kiiresti.

Majavamm moodustab ümara paksu valge servaga pruunika keskelt voltidega viljakeha. Moodustis võib olla kuni 1m laiune ning 2-20mm paksune. Kuigi majavamm kuulub puravikulaadsete seltsi, ei kõlba vamm kohe kindlasti süüa. Kui leiad sellise kuskil kodus nurgas, siis on vamm juba väga kaugele ning üsna kaua põrandas ja seintes arenenud.

Majavammi niidistik levib jõudsalt ning viljakeha moodustamise ajaks võib seda olla põrandates juba meetrite kaupa. Soodsates tingimustes kasvab niidistik kuni 8cm päevas. Vammi eosed on väga elujõulised ning levivad ka õhu teel ühest hoonest teise. Samamoodi levivad need inimese ja loomade kaasabil – näiteks jalanõudele või karvadele kinnitudes, mööbli transpordil, tööriistadega, jms.

Miks majavamm tekib?

Majavamm hakkab arenema, kui kuskil on liigniiskus. See kasvab hästi sisetingimustes niiskel puidul. Tavaliselt algab majavammi levik keldrist, levib esimese korruse põrandasse ning kasvab ka seinte alaosas. Väga harva levib vamm teisele korrusele või katuse alla. Selleks peavad olema tagatud teatud tingimused, näiteks pidev niiskus.

Enamasti on peamiseks seene vohamise põhjuseks veeavarii, lekkiv katus või katkised veerennid, mis tekitavad pidevat niiskust teatud kohtades. Parim temperatuur selle arenguks on 18-20 C ja vamm on eluvõimeline temperatuuridel -5 - +28 C. Kõrget soojust ning madalaid külmatemperatuure organism ei talu ning sureb.