Viis väärtuslikku nippi toataimede kevadiseks ümberistutamiseks ja väetamiseks

1. Kevad – parim aeg ümberistutamiseks

Kuigi võiks eeldada, et toataimede aktiivne hooaeg kestab aasta ringi, siis tegelikkuses see nii ei ole – nagu enamik taimi õues, on kevadkuudel pärast talvist puhkeperioodi ka toataimed aktiivsed ja valmistuvad kasvatama uusi juuri, võrseid ja lehti.100% orgaaniliste väetiste tootja Plant-I-Boost aianduseksperdi Līvija Kuļikovska sõnul on ainsaks erandiks toataimede puhul see, et need õitsevad tavaliselt talvekuudel. „Seetõttu on kevad parim aeg taimede ümberistutamiseks ja mulla toitainetega rikastamiseks. Pärast kevadist ümberistutamist kasvab taim palju paremini ja kohaneb uue mullaga,” ütleb Kuļikovska.

Kui probleem tekib mõnel teisel aastaajal, näiteks pott läheb katki või jääb taimele liiga kitsaks, siis ei tasu kevadet oodata. Muul ajal on lihtsalt soovitatav taim panna uude potti „ülekande“ meetodil – mulda vahetamata, et taime mitte liigselt häirida.

2. Minimaalsed teadmised – toataimede nimetused

Selleks, et oma koduste taimede eest hästi hoolitseda, peaksite teadma vähemalt nende nimetusi. Näiteks on taimi, mida soovitatakse igal kevadel uude mulda istutada, aga ka neid, mis vajavad ümberistutamist iga paari aasta tagant või alles siis, kui vana pott on väikeseks jäänud. „Kahjuks ei tea paljud inimesed isegi seda, mis taim neil tegelikult kodus on – nad on selle poest ostnud ja nimetuse unustanud. Veelgi raskem on taimenimetusi meeles pidada, kui sul on kodus 10 või isegi 20 erinevat liiki potitaime. Hea nõuanne, kuidas seda probleemi lahendada, on kohe peale taime ostmist kleepida sisepotile liiginimetusega kleebis. Kui tead, mis liigist sinu taim on, leiad internetist palju infot koos näpunäidetega konkreetse taime hooldamiseks,“ lisab Kuļikovska.