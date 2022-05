ENNE JA PÄRAST | Nõukaaegsest köögist sai stiilne ja trendikas kodu süda

Tihti ei oska inimesed remonti vajavas kodus renoveerimistöödega kusagilt alustada, sest kõik vajab justkui värskendust. Samas on soov vanu asju alles hoida, sest neil on sentimentaalne väärtus. Sisekujundaja sõnul piisab köögi värskenduseks tihti vaid seinte värvimisest ja köögi funktsionaalsemaks muutmisest. Lisaks võivad algupärased ja südamelähedased detailid jääda ruumi keskseks elemendiks.

"Stiili valikul andsid inspiratsiooni köögi vanad detailid nagu näiteks voodrilaudadega dekoratiivsein ja lagi ning vanaaegsed sööginõud. Rustikaalne interjöör on ka tänapäeval väga moes – klassikaline talumaja stiilis mööbel, naturaalne puit, palju heledaid värve ning veidi rohelust," ütles sisekujundaja. Valgeks värvitud lae ja seina voodrilauad ning avatud riiulid aitasid luua ruumis puhtama ja avarama atmosfääri. Samuti aitas see sööginõude unikaalsust veelgi rohkem välja tuua ning need muutusid väga oluliseks elemendiks terves köögis.