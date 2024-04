12 kasulikku maitsetaime, mida aias või rõdul kasvatada

Basiilik

Basiiliku uhked lopsakad lehed ja tugev aroom on kui suvise aia ja suviste toitude kehastus ise. Lisaks on basiilikuid olemas nii mitmeid erinevaid sorte, et sa ei tüdi temast iial. Sügisel võid basiiliku lehed kuivatada või külmutada, nii jagub ta jumalikku maitset ka talvekuudesse. Basiilikult on lihtne ise seemnest kasvatada, samuti leiad turult või aianditest basiiliku beebitaimi.