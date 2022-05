Kuus head aianippi algajale aednikule

1) Asukoht

Ära muretse, kui aiast pole leitud kõige sobivamat maalappi uute taimede kasvatamiseks. Aseta lihtsalt ükskõik kuhu oma aias üks paraja suurusega taimekonteiner. Konteinerist saad kergelt eemaldada tekkinud umbrohtu ning teha ka kindlaks, et kasutatav muld oleks piisavalt viljakas. Samuti jälgid sa suurema tõenäosusega oma taimi, kui need on paigutatud tihedamini kasutatava ukse või akna juurde.

2) Muld

Tee kindlaks, et konteineris on kvaliteetne muld, hea äravool ja piisavalt komposti. Kompostimine on aianduses tohutult oluline ning see on ka üsnagi lihtne. Säilitades oma toidujääke — eriti munakoori, kohvipaksu ja õunakoori — saad valmistada ise oma komposti, mida kasutada aias olevate taimede jaoks. Ka head äravoolu on lihtne saavutada — tee kindlaks et taimede konteineri põhjas on augud ning lisa konteineri põhja ka kiht kivisid.

3) Õige valgus

Osad taimed soovivad varjulisemat asukohta, osad aga otsest päikest. Osad võivad tahta olla aga pooleldi varjus või hoopis pooleldi päikese käes. Enne taimede istutamist uuri kindlasti, mis on nende valgusvajaduste kohta räägitud. Universaalne ning ülilihtne nipp oma taime valgusvajaduste täitmiseks on asetada oma taimekonteiner rataste või käru peale, et vajadusel oleks võimalik teda varjulisemasse või päikselisemasse kohta liigutada.

4) Algajatele sobivad taimed

Osad taimed lihtsalt on kergemini kasvatatavad kui teised ning nendega on kindlasti hea alustada. Eksperdid soovitavad algajatel toidutaimedest ette võtta just tomatite, piparde, sibulate ja basiiliku kasvatamise. Vähenõudlikumate lillede hulka kuuluvad näiteks päevalilled, daaliad, sõrmkübarad, petuuniad ja roosid.

5) Õige kastmine