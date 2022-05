Kuidas külvata muruseemet, et tulemuseks oleks kaunis ja tihe muruvaip?

Järgmiseks sammuks on mullapinna puhastamine ehitusprahist, kividest ja umbrohust. Kui mulda sai juurde veetud, siis tuleb see nüüd laiali ajada. Mulla pealmise kihi läbikaevamisel eemaldage kõik umbrohud ja umbrohujuured. See on küll töömahukas, kuid koduaias tasub see töö ette võtta. Lihtsam viis on kasutada umbrohutõrjevahendit. Umbrohutõrjevahendite kasuks otsustades tuleb kindlasti järgida tootepakendil antud juhiseid.