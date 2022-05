Puugid on liikvel! Häid nippe, mille abil kutsumata külalised aiast eemale peletada

Inimesele ohtlikku puukentsefaliiti ja puukborrelioosi levitavad Eestis võsapuuk ja laanepuuk. On juhtunud sedagi, et üks puuk on “kinkinudˮ korraga mõlemad vastikud tõved. Ohvri leidmiseks ronib puuk maapinnast 20–70 cm kõrgusele rohukõrrele või mõnele muule taimele ja jääb sinna varitsema. Mitte kunagi ei roni puugid aga puu või põõsa otsa, nagu vahel arvatakse. Linna ja koduaedadesse satuvad puugid näiteks lindude, näriliste ja siilide abiga.