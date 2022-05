FOTOD | Lummav elamine Muhu saarel asuvas veskis

Kinnisvara24.ee portaalis on müüki tulnud idülliline majutusasutus Muhu saarel - merevaatega tuulik koos kõrvalhoonete ja -kruntidega. Kui oled unistanud erilisest kohast eemal linnakärast, kus ise elada ja ka turismiäriga tegeleda, siis see lummav kompleks on hea võimalus härjal sarvist haarata.