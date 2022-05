FOTOD | 25 võluvat terrassi, millest inspiratsiooni ammutada

Eestimaa suvi on lühike ja sellest tasub kahtlemata viimast võtta. Kaunis terrass on üks mõnusamatest paikadest, kus head ilma nautida, raamatuid lugeda, sõpradega õhtust süüa või grillida. Et terrass ei oleks lihtsalt terrass, vaid täisväärtuslik õuetuba, tasub selle kujundamisel ka pisut rohkem vaeva näha. Kui ideid napib, siis ammuta inspiratsiooni suurest pildigaleriist!