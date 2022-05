Kuidas vältida vigu, mida tehakse terrassi ehitades?

Kandetalade kinnitamine tugipostide külge

Kandetalad on suured horisontaalselt paigaldatud prussid, mis on ühendatud tugipostidega. Parim viis nende fikseerimiseks on kinnitada kandetala postide peal. Kuid on ette tulnud juhuseid, kus inimesed kinnitavad kandetala poltidega tugiposti külge, mis paneb aga liitekohad suure pinge alla ning võib viia üsna kiire terrassi lagunemiseni.

Käsipuu puudumine

Valede kinnitusvahendite kasutamine

Kui terrass on valmis, siis on keeruline seal mingeid suuremaid muudatusi teha, seega tuleks kogu ehitis kohe alguses võimalikult kvaliteetselt teha. Seetõttu ei tohiks materjalide valikul koonerdada see puudutab ka kinnitusvahendeid nagu kruvid. Kõik kruvid ei ole ühesugused ning nendel on erinevad omadused. Kruvide valikul pead arvestama, millise kattepinna külge need kinnitatakse (terrassi puhul tavaliselt puit), need peaksid olema roostevabast terasest, et ilmastikule vastu pidada ja piisavalt tugevad, et need koormuse all ei murduks.