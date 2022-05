ENNE JA PÄRAST | Teismelise tüdruku tuba läbis hämmastava muutumise

Toale uue ilme andmisel alustas sisekujundaja koloriidi valimisest. Teismeiga on aeg, mil noor vajab piisavalt privaatsust ning isikupärast ruumi. Kuna teismeliste päevaplaan on üsna intensiivne, peab isiklik ruum olema lõõgastav. Noore tüdruku toa jaoks sobib ideaalselt ajatu värvipalett – must, valge ja roosa. Need värvid sobivad interjööri ka siis, kui teismeline vanemaks saab. Selleks, et ruum liialt külm ei tunduks, saab minimalistlikku ja monokroomset värvivalikut täiendada erinevates toonides dekoratsioonidega. Ühevärviline interjöör loob tuppa puhta ilme, mida saab hubasemaks muuta erinevate tekstiilidega nagu vaip, kardinad, voodipesu ja dekoratiivpadjad.