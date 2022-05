Sisekujundaja jagab nõu, kuidas kodus kevadisem meeleolu luua

1. Täida vaasid lõikelilledega — nartsissid ja tulbid on tõelised kevadekuulutajad. Lauale võib asetada ka rohkelt ürte ja maitsetaimi, lisaks lopsakale rohelusele on nad aromaatsed, täites ruumi värskete lõhnanootidega. Kui pole eriti aega lilledega toimetada, siis soeta mõned banaanipuu lehed ning aseta vaasi ja saad murevabalt vähemalt kolm kuud silmailu nautida.

2. Aina kõrgemale tõusva päikesega on aeg paksud kardinad eemaldada ja asendada õhuliste vastu , samuti voodikate, diivanipadjad ja vaibad tasuks vahetada ehk kõik rasked kangad ja toonid saata puhkusele ning tuua interjööri rohkelt kergust, puhtust ja värskust. Kui sisekujunduses domineerivad peamiselt heledad toonid, siis võib lisada lillemustrilisi või mahedaid rohelisi kangaid, samuti võib värvidest katsetada ka mõne erksama sinise või sidrunikollasega.

3. Esmapilgul võib tunduda, et küünlad sobituvad pigem kokku talvise meeleoluga, ent kui asendada pikad pidulikud küünlad mõnusate pastelsetes toonides ümmarguste küünaldega, siis on tulemus kindlapeale mänguline ja värske — näiteks kombineerige mõned helelillad küünlad pastelsete roosadega, helesinised valgete või helekollased rohelistega. Hea idee on kasutada ka pastelsetes toonides küünlajalgu.