7 lahedat sisustusideed, mida näpata luksuslikest hotellitubadest

Mõnikord on hotellituba sisustatud nii elegantselt, et on soov sinna igavesti jääda. Niisiis tasub ka kodus kasutada pisikesi, kuid armsaid kujunduselemente. Ära ei tasu ka unustada, et parimates hotellitubades on alati värsked lilled. Veel üks oluline detail — heades hotellitubades lõhnab see alati hästi. Ärge unustage korterit sageli õhutada. Samuti tasub mõelda lõhnaküünalde ja pulkade või õhuvärskendajate peale.