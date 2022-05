Astu soojale tulevikupõrandale – kõik põrandaküttesüsteemidest!

TERVISLIK – Põrandaküte ei põhjusta ruumis märkimisväärseid õhuvoolusid, mis näiteks radiaatorkütte puhul hoiab osa tolmust pidevas liikumises. Enamus tolmust jääb horisontaalsetele pindadele, kust seda on hõlbus eemaldada. See on kindlasti oluline tolmuallergilistele inimestele. Ka tolmulestad ja hallitusseened ei pea põrandküttest eriti lugu. Lisaks ei kuivata põrandaküte õhku ning teadupärast on tervise seiskohast niiskem õhk inimesele parem.