VIDEO: Paneks sõpradega seljad kokku ja teeks kodukohas midagi korda? Saku Õlletehas tuleb appi! Koos Otiga!

Saku Õlletehase juht Jaan Härms täiendab Otti ja kutsub kõiki mõtlema laiemalt. "Äkki jääb silma mõni räämas parkla, kuhu rajada spordiväljak. Või hoopis midagi kolmandat-neljandat, mille ülesvuntsimine annaks nii ühist tegutsemislusti kui sooja tunde, et kodupaik on nüüd parem kui enne!"

Saku Õlletehas kutsub kodukohta värskendama ja olnut uueks looma kõikjal Eestis. "Ole sa Kalamajas või Kärdlas; Pärnus või Piusal; Iklas või Iisakus – kui sul on mõte, mida korrastada, siis polegi midagi muud kui ajada punt kokku, põhjendada lühivideos oma projekti olulisust ja meile saata," märgib Jaan Härms.

Ott, kes tuleb mais-juunis raha soovijatele ka ise külla, rõhutab värskendamiskampaanias osalemise eeltingimust, et tegemist peaks olema millegi juba olemasoleva uuele elule aitamisega. "Ettevõtmise eesmärk on, et meie kodusel Maarjamaal unarusse jäänud paigad saaksid uue ilme."