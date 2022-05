Viis head ideed, kuidas köögile mõne pisikese detailiga värskem välimus anda

Köök on ruum, mille kohta võib öelda, et mida harvem see remonti ja uuendamist vajab, seda parem. Oleks ju mõeldamatu mõne aasta tagant uut mööblit osta ja kogu sisustus välja vahetada. Võib-olla on sinu köök teeninud sind muutumatuna juba kümme aastat ja kuigi remondiks seal otseselt vajadust pole, tekib ikka soov interjööri pisut värskust tuua? Siit leiad viis soodsat võimalust, kuidas pisikeste detailide lisamisega kodu südames värskemad tuuled puhuma panna!