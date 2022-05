Värvid, millest tasub magamistoas hoiduda

Kollane on sarnaselt punasele stimuleeriv värv, mistõttu ei ole ta magamistoas just parim valik. Kollane värv sümboliseerib mõistust ja intellekti. Seetõttu ei sobi see värv ruumi, kus soovid puhata ja end argimuredest ja mõtetest välja lülitada. Kodukontoris, kus mõttelend ja täiendav energiasüst jälle ära kuluvad, on kollane ideaalne valik.

Punane on ka muidu rahulikumat värvipaletti eelistavate eestlaste magamistubades üheks populaarsemaks tooniks, sest levib arusaam, et punane toob magamistuppa kire. Vale see väide kindlasti ei ole, sest ka värvipsühholoogid ja feng shui praktikud on veendunud, et punane stimuleerib füüsilist ja vaimset aktiivsust. Punane sümboliseerib nooruslikkust, energiat ja on seetõttu energiat andev värv. Kui aga tahad magamistoas rahulikult magada ja end ka välja puhata, siis peaksid punast pigem vältima. Võid seda küll kasutada aktsendina ehk küünalde, lambivalgustite või patjade näol, kuid sellega peaks asi ka piirduma.