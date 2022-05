FOTOD │ Kujunda aeda stiiline grillimisnurk: 10 lahedat ideed

Kui suve tulekuni tuleb veel pisut kannatust varuda, siis kaua oodatud grillihooaeg on paljudes peredes juba alanud. Hea grillipeo juures on muidugi lisaks mugavale toidutegemisele oluline ka hubane ja kutsuv atmosfäär, kus on hea sõpradega juttu ajada ja einestada. Ideaalse grillinurga valem peitub hästi valitud välimööblis, hooldatud iluaias ja kohas, kus head ja paremat tulele visata. Ammuta grillinurga disainimiseks inspiratsiooni nendest võrratutest väliköökidest ja grillimiskohtadest!