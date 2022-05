Kas mõistlikum on osta valmis eramu või hoopis krunt, kuhu endale ise maja ehitada?

Maja ehitus algab juba õige asukoha ja krundi valimisest. Ise ehitades on võimalus valida, millistes tingimustes hakkab uus kodu paiknema: kust ilmakaarest paistab päike, kas tegu on suure liiklusega tänava või tupiktänavaga, kas krundil on kõrghaljastus või ostetakse tühi plats, kas on naabrid ja kes nad on. Kui olla valmis maja otsingutel, siis võib juhtuda, et kui isegi meeldiv maja on leitud, ei ole selle asukoht sobiv.