FOTOD │Kodu, mille elutoast võib astuda otse basseini

Majas püüavad pilku naturaalsed materjalid ja nende omanäoline kasutus. Oskus interjöör väga lihtsate, kuid toimivate võtetega tööle panna, on meistriklass omaette. Nii köögis kui elutoas püüavad pilku lubjatud seinad. Ei mingeid tapeete, kunstlikke värve ega üleliigseid elemente. Kõik on puhas, minimalistlik ja üdini naturaalne.

Täiesti privaatne lõunapoolne terrass on muudetud tõeliseks vaikuse ja rahu oaasiks. Sealt leiab ka soojendusega basseini, mis on vooderdatud käsitööna valmistatud plaatidega. Oma koduspaas on koht ka mullivannil ja kosel.