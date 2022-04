Ehita terrassi kohale varikatus - ideid ja soovitusi

Kokkupanek läheb palju sujuvamalt, kui lõikate kõik tugipostid ja lauad enne kokku panemist õigesse mõõtu. Selle asemel, et lõigata esimest posti, paigaldada see ja seejärel lõigata teine, säästate kõvasti aega, kui teil on kõik kokkupanekut ootamas.

Katuseks on hea valida laineprofiiliga läbipaistvad katteplaadid. Nii ei jää varjualune pimedaks. Poodidest võib leida nii akrüülplaate, PC valguskatuseid kui ka polükarbonaadist plaate. Neid valides tasub edasimüüjalt uurida UV-kiirguse kaitsekindluse kohta. Mõni on pikaajalisele UV kiirgusele vastupidavam, mõni materjal mitte nii väga. Hea variant on ka kvaliteetne klaasist varikatus. Klaasil on katusematerjalina mitmeid eeliseid - kindlasti on see õhulisem ja elegantsem kui akrüülist katus, samal ajal ka tugevam. Samas on klaas jälle raskem ning nõuab suurema katuse puhul tugevamat konstruktsiooni.