ENNE ja PÄRAST | Vanamoodsast talveaiast sai kaasaegne boho stiilis tuba

Talveaedadele on iseloomulikud suured aknad, mis tagavad väga palju päevavalgust ja looduslähedust. See 60 ruutmeetri suurune talveaed oli ühtlasi nii elutuba, köök kui ka söögituba. Samuti koduks paljudele taimedele, mis on aastate jooksul talveaeda tee leidnud. Totaalse muutmise viis selles talveaias läbi IKEA sisekujunduse osakonna juht ja sisekujundaja Pedro Castro.

Kuigi ruum on üsna suur, ei kasutatud ruumi maksimaalselt ära. Taimed olid paigutatud kaootiliselt üle kogu toa ja nende vahele mahutati ka veel mööbel. Ruumi tuli ümber paigutada nii, et toas oleks lihtne liikuda ning säiliks ligipääs akendele ja taimedele. Esialgses talveaias oli puhkeala sööginurgast eraldatud, kuid nende mõlema ühendamine ja samas stiilis ümberkujundamine aitas luua harmoonilisema ilme.

Enne renoveerimist soovitab sisekujundaja hinnata, kas osa vanast mööblist sobiks uue ruumi kujundusse. “Väikestel asjadel on suur mõju – selleks, et midagi muuta, ei pea kõige vanaga hüvasti jätma. Alati on võimalik leida lahendusi, kuidas olemasolevat mööblit värskendada ja uude interjööri sobitada. Talveaias jäeti alles suur söögilaud, mida täiendati uute söögitoolidega, mis sobituvad stiililt, kuid on välimuselt palju kergemad,” toob Castro näite.