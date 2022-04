ELEMENTMAJA EHITUS | Miks algselt plaanitud maakütte asemel sai otsustatud ühe teise lahenduse kasuks?

Tähelepanelikum lugeja vist eeldab, et küttelahenduse valikul osutus võitjaks maaküte, sest plaanide tegemise faasis sai nii otsustatud ja ehitusloa taotlusesse kirja pandud. Siinkohal pani asjad paika vana tõde – ära eelda, vaid kuula oma ala spetsialiste-projekteerijaid. Kui lõpuks kütte- ja ventsüsteemi projekteerijaga maha istusime ja kõik võimalused läbi kaalusime, selgus siiski, et maaküttekontuur ei mahu meie krundile kohe mitte üldse. Müügimeeste antud lubadused, et “paneme mahtuma” ja “vajadusel paigaldame toru kahes kihis”, laideti seadmete maaletooja poolt kategooriliselt maha. Väiksele pinnale tavapärasest väiksema sammuga või kahes kihis paigaldatud küttekontuur võib maalappi niivõrd koormata, et tekib igikeltsa oht ning viljapuud-põõsad ei suudaks sellisel pinnasel ellu jääda. Kole kahju oleks olnud ka krundil paiknevatest suurtest puudest, mille juured oleksid võinud kahjustada saada.

Härra Abikaasa sukeldus seepeale õhk-vesi soojuspumpade imelisse maailma. Vastavalt projekteerija käest teada saadud parameetritele, tuli nüüd see õige agregaat välja valida. Lõpusõelale jäid põhimõtteliselt Bosch ja Panasonic. Bosch’i väline seade näeb küll stiilne välja, aga kuna Panasonicu põhinäitajad olid paremad, sai valitud nende T-CAP mudel. Väidetavalt suudab too isend hoida täisvõimsust ka -20°C pakase juures ja kõrget efektiivsust kuni välistemperatuurini -28°C (12 kW; COP +7C/W35 4,74).



Õhk-vesi pumba puhul pelutab mind veidi välisagregaadi pidev mürin. Seade saab loodetavasti sel nädalal sisse lülitatud, eks siis näeb, kas ja kuivõrd see lõppkokkuvõttes närvidele käib.

Soe jõuab tubadesse tänu põrandaküttele nii esimesel kui ka teisel korrusel. Süsteemis on lisaks kütteseadmele ka 100 liitrine akumulatsioonipaak ja 300 liitrine väline tarbevee boiler. Kuna elame koos kolme vee-elukaga ja ülemisse vannituppa on planeeritud ka vann, siis kartsime, et vähemate liitritega välja ei tule.