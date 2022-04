Kuidas vanale ja kulunud aiamööblile taas värske välimus anda?

Isegi paar aastat tagasi soetatud välimööblile võivad vihm, niiskus ja lõõskav päike üsna kiirelt oma märgi jätta. See aga ei tähenda, et mööbel tuleks prügimäele viia ja minna poodi juba järgmist komplekti ostma. Üsna lihtsa hooldusega saab kulunud mööblile taas elu sisse puhuda ja täiesti uueväärse välimuse anda. Puidust mööblit on tegelikult imelihtne hooldada ja õige on seda teha just hooaja alguses. Jagame nippe, kuidas seda täpsemalt teha!