Üüriturul käib enneolematu rabelemine. Ka magalarajoonide kortereid otsitakse taga tikutulega

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on suurim nõudlus üürikorterite järele pealinnas. „Vaadates sõjapõgenike jaotust piirkonniti, on see ka igati loogiline. Eelkõige otsitakse tikutulega taga magalarajoonide kortereid, kuna need on kiiruga lahkuma pidanud inimestele kõige taskukohasemad,“ ütles ta.

„Ehkki ukrainlased pole suuremaid pahandusi Eestis korraldanud, on paljud üürileandjad hakanud põgenikele majutuse pakkumist vältima. Sõja esimestel nädalatel oli solidaarsus märksa suurem ja pigem tunti uhkust, kui abivajajaid aidati. Nüüd seatakse kahtluse alla nii põgenike maksevõime, kultuurilised eripärad kui ka suisa poliitilisel tasandil pommide eest pääsenud korralike perede elukombed,“ nentis Sooman.

„Eesti põhiseadus on juba selliselt üles ehitatud, et varaomanik on oma vara käsutamisel vaba ja vabas maailmas nii olema peabki, kuid kutsun üürileandjaid siiski üles automaatse EI-vastuse asemel süvenema konkreetse üürniku tausta, mitte looma eelarvamusi neist sõltumatu sõja tõttu,“ lisas ta.

Ka Kinnisvara24.ee kinnisvarakuulutuste portaal kutsub üles Ukraina sõjapõgenikele majutuspakkumisi lisama. Kuulutuse saad tasuta lisada SIIN. Ukrainlastest korteriotsijatele on loodud lausa omaette lehekülg, kus on hetkel pakkumisel 146 objekti üle Eesti. Kümnete tuhandete põgenike kohta pole seda just palju.