FOTOD │Sisearhitekti kujundatud väike kodu on tulvil nutikatest ideedest

Mida väiksem on korter, seda keerukam on luua hästi toimivat terviklahendust, et korter ei mõjuks ülekoormatult ning ruumi jaguks nii panipaikadele kui ka valgusele ja avarusele. Ühe pisikese elamise Lasnamäe ja Kadrioru vahele jäävas Uuslinna asumis pani nutikalt tööle sisearhitekt Mila Lihhatsova.