Kevadine katsumus: kuidas puhastada katust samblast ja teha samblatõrjet?

Katuse kaitsetöötlus. Sammal ja vetikad on üsna vinsked elanikud, kes ennast igas väiksemas mikropraos püsivalt sisse seadnud. Pärast pesu on katusele mõistlik teha mikroorganismide eest kaitsev hooldus. Katuse ühtlane katmine samblatõrjega likvideerib nähtamatud mikroorganismide jäägid ka sügaval katusematerjalis ja takistab tõhusalt nende kohest tagasiteket - nii on lootust pääseda juba poole aasta pärast järgmisest katusepesust. Ilma kaitseta katusepesu jätab katuse pinnale soodsad tingimused koheseks uueks elutekkeks ning pead juba mõne aja möödudes protseduuri uuesti ette võtma.