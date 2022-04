Plaanid uut ja säästlikumat küttesüsteemi? Milline variant valida ja kui palju saab küsida toetust?

Energiahindade olulist langust pole lähiajal oodata, mis paneb koduomanikke otsima võimalusi, et energiakulukad küttesüsteemid enne järgmist talve säästlikumate vastu välja vahetada. Inbanki grupi tooteüksuse juhi Nele Roostalu sõnul mõistavad inimesed pikemas perspektiivis hinnavõitu, kuid energiakuluka küttesüsteemi väljavahetamine jääb sageli algkapitali puudumise taha.

„Kodumajapidamises on päikesepaneelid parim ja lihtsaim viis hakata ise 100% puhast energiat tootma ning seeläbi elektrikuludelt kokku hoidma. Sääst tuleneb nii elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, kogu ülejääva elektri saab aga võrku tagasi müüa,“ rääkis Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar. Ta lisas, et energia hinnad on korrelatsioonis keskkonnasäästlikkusega ehk roheline energia on lõpptarbijale kokkuvõttes soodsam.

Kredexi andmetel pakutakse päikesepaneelide paigaldamiseks väikeeramutele koos katuse või katusefassaadi soojustamisega ka riiklikku toetust, mis jääb 30-50% vahele renoveerimise kogumaksumusest. See toetus on mõeldud majadele, mis on valminud enne 2000. aastat.

Lisaks päikesepaneelidele pakub soodsamat küttehinda näiteks maasoojuspump, mis on elektriküttega võrreldes neli korda efektiivsem. „Kuna maasoojuspump kasutab kütmiseks maapõue salvestunud energiat, on ta vägagi keskkonnahoidlik. Samuti soojendab maaküte tarbevett säästlikumalt kui elektriboiler ning tema kasutusiga küündib 25 aastani,“ rääkis Tiitsaar. Samas tuleb aga arvestada, et maakollektori paigaldamiseks peab maja ümber olema umbes 600 m2 suurune maa-ala ning selle paigaldamine eeldab laiaulatuslikke ehitustöid.

Tiitsaare sõnul sobib väiksema küttevajaduse katmiseks või lisakütteks hästi kas õhk- või õhk-vesisoojuspump. „Näiteks kui keskmine soojuspump toodab 5 kWh soojusenergiat, siis kasutab ta selleks vaid 1 kWh elektrit ning ülejäänu on õhust saadav tasuta soojusenergia. Võrreldes elektriküttega, hoiab soojuspump elektrikuludelt kokku kuni 80%,“ selgitas ta säästmisvõimalust.