APPI, me ostsime maja │ Kust leida soodsat voodrilauda, kui puidu hinnad on totaalselt laes?

Puitmaja pööningukorrust olen alati ette kujutanud valge puitvoodriga ja igasugused alternatiivid poleks olnud lihtsalt variant. Igasugused plastikust ja MDF-ist plaadid või kips ei tundunud üldse õige lahendusena. Inspiratsioonipilt pööningust võiks olla umbes selline:

Kui õnnestub leida kuurist ja garaažist piisavas koguses vana puitlauda, siis võib-olla ka selline. Praegu käib panipaiagana kasutusel olevates kuurides, saunas ja garaažis kevadine suurpuhastus. Talve jooksul on sinna tekkinud nii palju ehitus- ja muud pahna, et ust lahti tehes ei mahtunud seal isegi enam kahte sammu astuma. Igal juhul aastakümnetetaguste laudadega kaetud sein näeb päris lahe välja ja mälu järgi peaks enam-vähem piisav kogus just sarnast vanamaterjali otsaseina jaoks leiduma.

Katusealuse jaoks oli aga vaja osta päris parajas koguses sisevoodrilauda. Kui puidu- ja ehituspoodides olid hinnad juba kõvasti üles hüpanud ning sisevoodrilauda ei õnnestunud väga alla 18€ /m2 leida, siis alustuseks surfasin internetis ja katsusin leida väikefirmasid ja saeveskeid, kelle kaudu õnnestuks ehk soodsama ruutmeetrihinna kätte saada. Ja mitte siis ka kõige õhemat ja kitsamat liistakat. Kuna katusealust vooderdatavat pinda on üle 100 ruutmeetri, sai iga euro määravaks. Ka üks ainus euro soodsamat hinda oleks tähendanud saja eurost kokkuhoidu.

Väikefirmadega telefonis juttu ajades, selgus, et paljudel on kodulehel vanad hinnad ja neid uuendada lihtsalt ei jõuta ega pole mõtetki, kuna hinnad tõusevad mitte enam nädalate, vaid suisa päevadega. Nii mõnelgi müüjal on kogused broneeritud ja voodrilaua saamiseks tulnuks end järjekorda seada. 16 eurot / m2 oli tol hetkel soodsaim, mis ma internetiavarustest leida suutsin.