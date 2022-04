Unistad suvekodust mõnel Eesti saarel? Vaata põnevamaid müügis olevaid objekte!

Kinnistu asub rahulikus, armsas ja miljööväärtuslikus Tilga külas, lähim supluskoht on oma kodu hoovis ja meri asub jalutuskäigu kaugusel. 2021. aastal rajatud hoonetes on kõik põhjalikult läbi mõeldud ka kõige väiksemate detailideni. 10962 m² kinnistul asub kaks maja, mis on ühendatud terrassiga. Suuremast majast leiab kõrge laega elutoa, mis on ühendatud avatud köögiga, kolm magamistuba, kabineti, vannitoa, ja garaaži. Pisemas majas asub soome sauna, basseini ja väliköögiga spaakompleks, mille teisel korrusel asub külalistetuba. Kogu majapidamine toimib säästlikul õhk-vesi küttesüsteemil. Huvi korral vaata lisa kv.ee lehelt.

Saaremaalt Turja külast leiab ühe unistuste majakese, kust avanevad akendest kaunid merevaated. Merd ei pea aga ainult aknast imetlema - merepiirini on vaid ca 165 meetrit ning kruusapõhjaline rand sobib hästi ka ujumiseks. 2004. aastal rajatud neljatoalises elamus on ruutmeetreid 130 ning esimeselt korruselt leiab esiku, avara avatud köögiga elutoa, duširuumi, leiliruumi, ühe magamistoa. Elamu teisel korrusel paiknevad trepihall, kaks magamistuba ja merepoolne suur katusealune rõdu. Mõlemal pool maja asuvad terrassid. Lisaks elamule paiknevad kinnistul veel töötoaga garaaž kahele autole, puukuur, külalistemajake ja grillimaja ja välikäimla. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee portaalist .

4. Armas minimaja Tahkuna külas, 74 000 eurot

Pisike suvila asub looduskaunis ja puhkajate poolt kõrgelt hinnatud Tahkuna külas Hiiumaal. 20 ruutmeetrine minimaja asub 2996 m² krundil, kus on tehtud ära eeltöö meelepärase aia loomiseks. Maha on võetud kuivanud puud ja võsa. Läheduses on suurepärased marjametsad ning liivarand asuv vaid jalutuskäigu kaugusel.

Uus kompaktne suvila on ehitatud tunnustatud Eesti firma Greencube poolt. Hoones on võimalik elada aastaringselt. Soojust annab õhksoojuspump ning vannitoas on sundventilatsioon ja 50 liitrine boiler. Huvi korral vaata lisa Kinnisvara24.ee lehelt.



5. Hubane suvekodu Vormsi saarel, 145 000 eurot

Kui otsid endale suvekodu tõeliselt privaatses kohas, siis Vormsi saare laante vahel asub üks idülliline elamine. Maja ümbritseb rikkalik segamets ning 250 meetri kaugusele jääb imekaunis privaatne Förby rand kus saab ujuda, päikest nautida, kala püüda ja lõkkevalgel romantilisi õhtuid veeta või lihtsalt mõnusaid jalutuskäike teha. Maja ümbriteb 2000 m2 haljastatud korraliku muruga hooviala, kus on kandvad kirsi- ja õunapuud, mustad ja punased sõstrad, viljakad maasikapeenrad ja isegi viinamarjad.

Freespalkmaja on ehitatud 2018. aastal ja soojustatud aastaringseks kasutamiseks. Maja sobib elamiseks nii perele kui ka privaatsust armastavale paarile. Kahekorruselises majas on kaks tuba. Esimesel korrusel on köök ja kaminatuba ning wc ja duširuum. Teiselt korruselt leiab ühe suure magamistoa ja 9 ruutmeetrise rõdu. Kogu maja on möbleeritud ning tehnika ja mööbel jäävad majja. Lisaks lubatakse kauba peale kaatrit, maasturit, rohkelt ehitusmaterjali ja palju tööriistu. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.