Kas kortermaja terrassi või rõdu tohib kinni ehitada?

Nii mõnegi kortermaja ja ridaelamu juurde kuuluvad paraja suurusega rõdud või terrassid. Kui korterimanik otsustab, et tal sellist õueruumi ulatuvat lisandust vaja ei lähe ja sooviks selle arvelt hoopis elamispinda laiendada, siis millised on võimalused? Kas võib niisama lihtsalt terrassile seinad ümber ehitada ja katuse peale panna või on selleks vaja ehitusluba ja eelnevaid kooskõlatusi korteriühistu ja kohaliku linnavalitsusega?