NÕUANDEID | Kuidas valida koju sobivad värvid?

Värvi valik kodusesse interjööri on väga oluline, sest see ümbritseb meid iga päev ja loob meeleolu. Värv on väga isiklik, seega tuleb arvesse võtta kõigi elanike eelistusi. Silmas tuleb pidada, et need peavad sobima isiksuste, stiilitunnetuse ja elustiiliga.