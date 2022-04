Häid nippe, kuidas katta lihavõttepühadeks stiilne laud ja kaunistused ise valmis meisterdada

Seejärel mõtle toidu paigutusele – kas serveerid toitu söögilaualt või kasutad eraldiseisvat serveerimislauda? Trendikas on jätta kogu söögilaud kaunistustele ning asetada toit kas köögisaarele või serveerimiskärule.

Kevadise värvigamma juurde kuuluvad kerged ja värsked pastelltoonid, mis meenutavad puhast kevadõhku ja hõljuvaid pilvi. See võib olla inspiratsiooniks ka lihavõttelauale, mis sobib eriti hästi just modernsesse valgusküllasesse koju, kus on kasutatud heledat puitu pastelseid toone.